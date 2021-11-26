Основатель команды «Формулы-1» Williams скончался на 80-м году жизни

Основатель и бывший руководитель команды «Формулы-1» Williams Фрэнк Уильямс ушёл из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщили на официальном сайте конюшни. Причина смерти легендарного функционера пока не называется.

Попав в больницу в пятницу, сэр Фрэнк мирно скончался сегодня утром в окружении семьи. Мы отдаём дань уважения нашему любимому и вдохновляющему руководителю. Нам будет его очень не хватать. Мы просим всех друзей и коллег уважать наши пожелания о конфиденциальности на данный момент, — говорится в заявлении.

Отмечается, что в 2016 году Уильямс попал в больницу с пневмонией, после чего перестал посещать этапы чемпионата мира.В декабре 2020 года сообщалось о его госпитализации.

Уильямс основал одноимённую команду Frank Williams Racing Club в 1966 году. Спустя три года она впервые выступила на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Впоследствии конюшня девять раз выигрывала Кубок конструкторов, а семь её пилотов становились чемпионами мира — Алан Джонс, Кейо Росберг, Нельсон Пике, Найджелл Мэнселл, Ален Прост, Деймон Хилл и Жак Вильнёв.

Ранее сообщалось, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, известный по выступлениям за «Наполи» и «Барселону», был похоронен без сердца, так как представители клуба «Химнасия Ла-Плата» собирались извлечь его. Об этом Marca рассказал врач и журналист Нельсон Кастро, заявивший, что сердце спортсмена было очень важно для определения причины его смерти.