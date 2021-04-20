«Мы с Юрой Дудём друг у друга первые»: весёлое интервью Басты

В какой только роли Василия Басту Вакуленко мы ни наблюдали: рэпер, член жюри, лицо музыкального лейбла, футбольный функционер, фанат, общественный деятель, интервьюер... Последнее получилось так себе. Теперь он стал ещё и боксёрским промоутером: 21 мая его компания Gazfight организует шоу, где в главном бою Дмитрий Кудряшов подерётся с Евгением Романовым за звание претендента на титул чемпиона мира в новой весовой категории — до 101 кг. В свой день рождения Баста дал эксклюзивное интервью NEWS.ru, в котором рассказал о новом проекте, поделился мнением о футбольной Суперлиге, о происходящем в ЦСКА, Викторе Цое, Юрии Дуде и Дмитрии Гордоне.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Василий, почему вы выбрали продвигать бокс, а не ММА, которые набирают популярность и где у вас много знакомых?

— Мне всегда хотелось понять механику бокса, как правильно двигаться, как правильно существовать в бою. ММА мне более понятны, чем бокс, но бокс интереснее. Тем более что у меня много друзей боксёров. Во время пандемии мы с тренерами начали обсуждать, что можно сделать, чтобы популяризировать бокс, чтобы сделать интересный продукт. Началось общение, долгий разговор, что это вообще за бизнес.

— С кем из боксёров дружите?

— Я общаюсь Геной Головкиным, с Сашей Усиком, с Васей Ломаченко.

— Они как-то помогали советами в вашем боксёрском проекте?

— Нет, они даже не знали, что я этим занимаюсь. Думаю, что они с интересом будут наблюдать со стороны. Понятно, что чем больше будет промоушенов, тем больше шансов у боксёров проявить себя.

— Три ключевых условия, чтобы промоушен выстрелил и плотно зашёл на рынок?

— Чистоплотность. Всё остальное — детали. Важна репутация, которую нужно беречь.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Сейчас в футболе происходит революционная ситуация: топ-клубы объявили о создании Суперлиги, УЕФА объявил им войну. Ваше мнение по ситуации?

— УЕФА и Суперлига — это битва двух коммерсантов, которые пытаются отстаивать свои интересы, прикрываясь интересами болельщиков. УЕФА якобы встал на сторону болельщиков, но на самом деле им на болельщиков тоже плевать. А болельщик является главным человеком в футболе, он приносит деньги, он заряжает игроков, он делает их миллионерами.

— Как болельщику вам хотелось бы видеть Суперлигу, или вы за старый формат?

— Мне хотелось бы, чтобы футбол оставался для фанатов, чтобы их не преследовали, чтобы им разрешали жечь пиротехнику на секторах. Фанат не преступник. Хочу, чтобы футбол был праздником для всех.

— Вы поддержали отставку Виктора Гончаренко, или надо было дать ему доработать сезон?

— Да, я поддерживаю его отставку. Футбол — это не конкурс красоты. Насколько я помню, у него было 49% побед. Плюс провал в еврокубках. Но там весь наш футбол показал себя не с лучшей стороны.

— Какие ожидания от Олича?

— Ничего страшного, что он не работал главным тренером до ЦСКА, таких примеров много. Важно, что он ментально другой человек, не из нашей грядки, не ребёнок советских времён. У него есть своё ощущение мира. Я думаю, у него всё получится. Как футбольный функционер я смотрю в первую очередь на фанатов. Мне хочется, чтобы все функционеры понимали, что главный человек — это тот, кто приходит на стадион и делится своими заработанными деньгами. Только вокруг этого можно строить бизнес, не вокруг суперлиг.

— Поветкину пора завершать карьеру после жёсткого нокаута от Диллиана Уайта?

— С моей стороны было бы некорректно так говорить. Я думаю, что ему ещё есть что сказать в боксе.

Евгения Смолянская

— Футбольный клуб «СКА Ростов», владельцем которого вы являетесь, — на какой стадии этот проект?

— На позитивной, рабочей. Мы выполнили первую задачу — подняться с пробитого дна, мы находимся на четвёртом месте в ПФЛ с очень молодой командой. Сейчас у «СКА Ростов» нет ничего своего — ни стадиона, ни детской школы. Всё это мы создаём с нуля. Я не жалуюсь, это российский футбол. Мы находимся на стадии формирования своего стиля, у нас очень молодые игроки. Мы находимся на серии из четырёх побед подряд, забиваем шикарные голы. Я очень доволен. Если не в этом году, то в следующем мы поднимемся в первый дивизион (ФНЛ. — NEWS.ru).

— Каково ваше отношение к группе «Кино», Виктору Цою и к тому, что группа воссоединилась и поедет в тур уже этой весной?

— Я с большой симпатией отношусь к «Кино» и Цою. Цой — наше всё. Кореец сумел стать одним из самых русских музыкантов не только своего времени, но и вообще. Это очень про нас история, когда есть что-то реально крутое, то нам не важна национальность. А что касается реюниона группы, то это очень интересно. Я ходил на «Симфоническое Кино» и получил громадное удовольствие.

вДудь/youtube.com

— Что вы сказали Юрию Дудю, чтобы он пришёл на первый выпуск GazLive? Потому что Юра, как мы видим, никуда не ходит, даже к Гордону.

— Да всё просто: я пришёл к нему первым, и он мне пообещал, что придёт на мой проект. Он пришёл и сказал, что это будет провал. Так и оказалось! Но мы друг у друга были первыми.

— Дмитрий Гордон, кстати, с вами не связывался по поводу интервью?

— Нет, не связывался.

— Пойдёте к нему, если свяжется?

— Мне его манера немного не симпатична. Я люблю лёгкое общение, а у него манера достаточно архаичная. Если позвонит, будем разговаривать. Не факт, что соглашусь. Надо будет понять, о чём пойдёт разговор.