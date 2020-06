Уже больше четырёх лет подряд Швед является чемпионом с двузначной результативностью (в 74 матчах подряд). Навскидку сложно вспомнить, когда игрок набирал меньше десяти очков за встречу. Сразу скажу, это было в далёком 2016-м, когда «Химки» проиграли мадридскому «Реалу» на выезде со счётом 70:83 и не смогли выйти в плей-офф, а Швед набрал всего шесть очков. Можно было бы сделать скидку на адаптацию, однако матч состоялся в начале апреля, а баскетболист уже успел привыкнуть к европейскому чемпионату, в среднем показывая 15,9 баллов за встречу. Судя по всему, это задело защитника, и он стал «рвать». После того как подмосковный коллектив потерял шанс на выступление в Евролиге на сезон-2016/17, Швед сделал всё, чтобы исправить командную ситуацию — он просто вывел «Химки» на новый уровень. Вернувшись покорять Европу через год, Швед без особого напряжения набирал по 21,8 балла за игру, не забывая о грязной работе, на которую болельщики часто не обращают внимания. Но разве это может волновать фанатов, когда защитник в 29 матчах подряд набирал свыше 16 очков. В Европе в принципе особо не делают акцент на статистику, а вот в НБА ценятся любые показатели, особенно двузначная результативность. Сейчас вообще сложно вообразить, что Швед способен набирать меньше десяти баллов. Да что уж говорить — в том же сезоне он реализовал 79 трёхочковых бросков и побил рекорд защитника «Фенербахче» Али Мухаммеда (сменил имя с Бобби Диксона в 2015 году после получения турецкого паспорта), который держался на отметке 78.

Number 79



The single season record for 3-pointers made goes to @Shved23 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/sOM7buQYUh