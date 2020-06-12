Впервые молодой защитник тогда ещё баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед попробовал свои силы в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2012 году, проведя там три полноценных сезона. В 2015 году он вернулся и подписал соглашение с подмосковными «Химками». И за это время он зарекомендовал себя классовым специалистом. В сезоне-2019/20, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, он стал вторым (средняя результативность — 21,4 очка) лучшим скорером Евролиги после разыгрывающего «Анадолу Эфес» Шейна Ларкина (22,2 балла). Этим летом его контракт с «химчанами» заканчивается. NEWS.ru узнал, какие клубы хотят заполучить лакомый кусочек, и выяснил, готов ли Швед перебраться за океан.

Уже больше четырёх лет подряд Швед является чемпионом с двузначной результативностью (в 74 матчах подряд). Навскидку сложно вспомнить, когда игрок набирал меньше десяти очков за встречу. Сразу скажу, это было в далёком 2016-м, когда «Химки» проиграли мадридскому «Реалу» на выезде со счётом 70:83 и не смогли выйти в плей-офф, а Швед набрал всего шесть очков. Можно было бы сделать скидку на адаптацию, однако матч состоялся в начале апреля, а баскетболист уже успел привыкнуть к европейскому чемпионату, в среднем показывая 15,9 баллов за встречу. Судя по всему, это задело защитника, и он стал «рвать». После того как подмосковный коллектив потерял шанс на выступление в Евролиге на сезон-2016/17, Швед сделал всё, чтобы исправить командную ситуацию — он просто вывел «Химки» на новый уровень. Вернувшись покорять Европу через год, Швед без особого напряжения набирал по 21,8 балла за игру, не забывая о грязной работе, на которую болельщики часто не обращают внимания. Но разве это может волновать фанатов, когда защитник в 29 матчах подряд набирал свыше 16 очков. В Европе в принципе особо не делают акцент на статистику, а вот в НБА ценятся любые показатели, особенно двузначная результативность. Сейчас вообще сложно вообразить, что Швед способен набирать меньше десяти баллов. Да что уж говорить — в том же сезоне он реализовал 79 трёхочковых бросков и побил рекорд защитника «Фенербахче» Али Мухаммеда (сменил имя с Бобби Диксона в 2015 году после получения турецкого паспорта), который держался на отметке 78.

Number 79



The single season record for 3-pointers made goes to @Shved23 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/sOM7buQYUh — Turkish Airlines EuroLeague () (@EuroLeague) March 8, 2018

Но чем больше времени на площадке проводил Швед, тем сильнее удивлял — он обогнал Кита Лэнфорда по результативности в течение сезона. 612 очков против 609 — неплохо.

Единственный, кто остановил его в отрыве всяческих рекордов от соперников — московский ЦСКА, который смёл «Химки» в борьбе за Кубок Евролиги. Но даже тогда в заключительном, четвёртом матче плей-офф, защитник «жёлто-синих» просто уничтожал противника, набрав по итогам встречи 36 очков. Это стало личным рекордом в карьере баскетболиста и лучшим показателем европейского чемпионата в том сезоне, а 37 баллов эффективности — рекорд Евролиги за последнее десятилетие и, конечно, новый клубный рекорд подмосковного клуба.

Следующий сезон европейского чемпионата стал для Шведа очередным годом высоких достижений. Его средняя результативность выросла на полтора балла (с 21,8 до 23,3). Он вновь стал самым эффективным игроком, хоть и не получил награду из-за малого количества сыгранных матчей — из-за полученного перелома пальца в матче девятого тура Евролиги против «Жальгириса» он выбыл на три месяца и всего сыграл в 14 встречах, в то время как по правилам на площадку надо выйти 19 раз.

Бывший главный тренер «химчан» и сборной России Сергей Елевич в разговоре с корреспондентом NEWS.ru отметил, что за последние два-три года Алексей прибавил в мудрости.

Это позволяет ему решать те задачи, которые от него ждут, хотя до этого он получал дивиденды только за счёт результативности, а сейчас — за счёт передач, подборов. Он стал неплохо играть в защите от мяча. Раньше за ним я этого не замечал. Сейчас это игрок, который растёт на глазах, — заметил он.

«Я просто хочу играть», — говорил он. И как вышел в сезоне-2019/20 на первую встречу, так и не покидал до конца сезона. Кто знает, как бы сложился этот год для игрока, если бы не вирус, который поработил на некоторое время весь мир.

На данный момент «Химки» продолжают переговоры с Алексеем, но, к сожалению, это нельзя назвать финишной прямой, — сообщил источник, близкий к переговорам.

Кроме того, по информации NEWS.ru, 31-летним Шведом интересуются «Милан» и «Барселона», а также клубы из Китая, которые готовы заплатить за защитника «круглую» сумму.

Узнав об этом, бывший наставник сборной подчеркнул, что трансфер в Китай может стать ошибкой, так как Евролига — сильнейший турнир после Национальной баскетбольной ассоциации. В Азии ничего подобного нет.

Если он уйдёт, это будет большая потеря для «Химок». Тем более это российский игрок, не нужно покупать иностранцев. Он идеально закрывает позицию как атакующий, передающий и подбирающий игрок — во всех этих амплуа он является лидером. У него хорошие условия в «Химках», но надо просто ждать, какое решение примет сам баскетболист, — добавил он.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По своей работоспособности и желанию пахать он очень напоминает главную звезду Тимофея Мозгова, который прочно ассоциирует Россию с НБА. Да, у нас есть игроки более зрелищные и, на первый взгляд, талантливые, но таких, как Мозгов — нет. Его не замечали изначально в «Спартаке», на него не ставили в сборной. Да и заиграл он, откровенно говоря, ближе к 24 годам как раз в «Химках», когда в него поверил итальянский наставник Серджо Скариоло. А потом случился он — Евробаскет-2009, который проигнорировали российские лидеры. Сначала Россия обыграла хорватов, где Мозгов забил 18 очков и, внимание, совершил 18 подборов. Затем — Македонию, когда центровой отличился 25 баллами и 15 подборами. А на следующий год уехал в НБА. Он сменил достаточно клубов, прежде чем попасть в «Лос-Анджелес Лейкерс», но во всех командах твердили, что он пашет, как лошадь, даже несмотря на провалы. В «Кливленде» он стал фундаментом защиты, построив в буквальном смысле крепость, и установил лучший показатель в истории лиги для незадрафтованных игроков, набрав 28 очков в финальной серии. У него стал великолепный бросок левой рукой, он научился бросать с дистанции (хотя ранее этим не промышлял) и улучшил обыгрыш спиной — всё это окупилось вручением первого в истории России чемпионского перстня (в составе «Кливленд Кавальерс» стал победителем НБА вместе с Александром Кауном) и баснословным контрактом с «Лейкерс» на 64 миллиона долларов.

Мозгов — это кладезь классных историй и исторических лет в НБА, последние из которых, к сожалению, пришлись на бесконечную травму колена.

Удастся ли Алексею Шведу, который так рвётся в Америку, перетянуть верёвку на свою сторону и прочно закрепить своё имя в истории НБА? Сергей Елевич считает, что Швед созрел для продолжения карьеры в США. И не просто созрел, но и заслужил это своим трудом.