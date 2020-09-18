«Московская акватория»: в столице прошёл фестиваль сапсёрферов

19 сентября на Водоотводном канале Москвы впервые состоялся фестиваль водных видов спорта «Московская акватория». Зрители увидели карнавальный SUP-парад, спортивные гонки, а также показательные выступления на аквабайках, флайбордах и гидроциклах.

В гонках на SUP-бордах приняли участие более 500 человек и около 20 SUP-клубов столицы и других регионов страны. Это профессиональные спортсмены и представители любительских школ.

Водная часть мероприятия завершилась SUP-парадом. Сотни человек в карнавальных костюмах прошли на бордах 4,5 километра от причала Третьяковский к памятнику Петра I на Стрелке и обратно.

Самые яркие кадры фестиваля — в фотогалерее NEWS.ru.