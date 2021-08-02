МОК разберёт жест американской спортсменки на пьедестале Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит жест американской спортсменки Рейвен Сондерс после завоевания серебряной медали в соревнованиях по толканию ядра на Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом рассказал официальный представитель организации Марк Адамс во время встречи с журналистами.

ЛГБТ-сообщества, движения чернокожих людей и людей, которые имеют проблемы с психическим здоровьем. Я вижу вас, я здесь для вас и я всегда с вами, — написала спортсменка в Instagram.

Во время награждения атлетка, представляющая США, подняла и скрестила руки над головой. Этот жест, как объяснила 25-летняя Сондерс, является поддержкой «угнетённых людей».

В апреле 2021 года МОК запретил какие-либо акции, включая преклонение колена и поднятие кулака, во время Олимпиады. Данное решение связано с положением Олимпийской хартии, в которой прописан запрет политической, расовой и религиозной пропаганды. Однако затем представители организации разрешили давать комментарии перед стартом главных соревнований.

Ранее стало известно, что грузинский толкатель ядра армянского происхождения Беник Абрамян не примет участия в соревнованиях в Токио из-за нарушения антидопинговых правил, так как получил временное отстранение от всех соревнований.