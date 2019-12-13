Российская биатлонистка Светлана Миронова показала третий результат в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
На дистанции 7,5 км Миронова допустила один промах на втором огневом рубеже, уступив победительнице Доротеи Вирер (21:26,5; без промахов) 18,3 сек. Второе место заняла норвежка Ингрид Тандревольд (+5,9; без промахов).
Опытная Екатерина Юрлова-Перхт пока находится не в оптимальной форме. Два промаха откатили лидера российской команды в третий десяток — лишь 26-е место (+1:08,3). Кристина Резцова смогла взобраться на 19-е место (+58,6). Дебютантка сборной Тамара Воронина оказалась на 60-й строчке (+2:10,6), Лариса Куклина — на 69-й (+2:21,9).
Ходом лучше всех в российской команде была Миронова, которая «ногами» проиграла Жюстин Брезаз — самой быстрой на трассе — чуть более 17 секунд. Таким образом, россиянка впервые в своей карьере забралась на пьедестал Кубка мира.
Ранее президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв назвал Миронову лидером сборной России, писал NEWS.ru.