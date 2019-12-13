https://static.news.ru/photo/48f3a414-1d9d-11ea-8357-fa163e074e61_660.jpg Светлана Миронова Фото: Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская биатлонистка Светлана Миронова показала третий результат в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

На дистанции 7,5 км Миронова допустила один промах на втором огневом рубеже, уступив победительнице Доротеи Вирер (21:26,5; без промахов) 18,3 сек. Второе место заняла норвежка Ингрид Тандревольд (+5,9; без промахов).

Seems like not much will change in the top 3 here in #HOC19 . But let’s wait until all athletes will cross the finish line. Follow the competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/QR2DKD32Ly — IBU World Cup (@IBU_WC) 13 декабря 2019 г.

Опытная Екатерина Юрлова-Перхт пока находится не в оптимальной форме. Два промаха откатили лидера российской команды в третий десяток — лишь 26-е место (+1:08,3). Кристина Резцова смогла взобраться на 19-е место (+58,6). Дебютантка сборной Тамара Воронина оказалась на 60-й строчке (+2:10,6), Лариса Куклина — на 69-й (+2:21,9).

Ходом лучше всех в российской команде была Миронова, которая «ногами» проиграла Жюстин Брезаз — самой быстрой на трассе — чуть более 17 секунд. Таким образом, россиянка впервые в своей карьере забралась на пьедестал Кубка мира.

Ранее президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв назвал Миронову лидером сборной России, писал NEWS.ru.