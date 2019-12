Занимающей десятое место в зачёте Кубка мира Мироновой достался 17-й стартовый номер. Это следует из сообщения в Twitter Международного союза биатлонистов (IBU).

Остальные россиянки получили следующие номера: Екатерина Юрлова-Перхт — № 24, Кристина Резцова — № 50, Лариса Куклина — № 54. Тамара Воронина уйдёт на трассу предпоследней (№ 98).