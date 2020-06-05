Минспорт обеспокоен конфликтом в Союзе биатлонистов России

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что обеспокоен конфликтной ситуацией в руководстве Союза биатлонистов России (СБР).

Минспорта административно, конечно, может влиять на развитие федерации, но не на выбор команды, которая будет отвечать в данном случае за биатлон. Нас очень беспокоит ситуация. Голос народа, общественности, регионов должен быть определяющим при принятии решения, кто возглавит биатлон либо будет продолжать его возглавлять, — цитирует Матыцина РИА Новости.

Он подчеркнул, что Минспорт готов сделать всё необходимое с точки зрения обеспечения финансовой деятельности СБР, проведения сборов и соревнований.

Накануне вице-президенты СБР Алексей Нуждов и Виктор Майгуров провели консультацию с министром спорта Олегом Матыциным.

Как сообщал NEWS.ru, правление СБР в ходе заочного заседания утвердило проведение отчётно-выборной конференции в Олимпийском учебно-тренировочном центре «Планерная» в городе Химки.