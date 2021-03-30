Медаль после забвения: как Максим Цветков жил два года вне сборной

В Ханты-Мансийске стартовал чемпионат России по биатлону. Экс-капитан сборной Максим Цветков в 2018 году в Тюмени победил на этапе Кубка мира, а спустя год потерял место в основном составе команды и не мог пробиться даже в резерв. Вторая строчка в спринте с участием всех сильнейших российских биатлонистов стала лучшим результатом Цветкова за последние три года. Об успешной подготовке, перенесённом коронавирусе, ошибках прошлых лет и готовности вернуться в национальную команду Цветков рассказал после церемонии награждения.

— Вы единственный из лидеров, кто отстрелял сегодня на ноль. Акцент в гонке изначально делали на стрельбу?

— В каждой гонке я стараюсь стрелять на ноль, но не всегда это получается. В интервью перед чемпионатом мира я сказал, что главное, чтобы не подвела стрельба, потому что в последние два месяца у меня хорошо складывалась подготовка. Я выполнил на 100% весь подготовительный объём. У меня такого не было давно, и здоровье не подвело, и всё было хорошо.

— Пропуск международных стартов в этом сезоне поставил вас в более выгодное положение по сравнению со спортсменами сборной?

— Я уже два года не принимал в них участие. В этом году у меня был настрой отбираться в команду, но после первого этапа Кубка России я заболел COVID-19. После этого форма была просто ужасной, но хорошо, что сейчас у меня всё в порядке.

— Насколько тяжело протекала болезнь, и сколько занял процесс восстановления?

— Болезнь протекала легко, но, к сожалению, когда через неделю после болезни я приехал на «Ижевскую винтовку», я понял, что от формы ничего не осталось. Я был просто в ужасном состоянии. Мы с тренером приняли решение не пытаться что-то получить сейчас, а готовиться к концу сезона.

— Кто из тренеров сейчас с вами работает?

— Сейчас я тренируюсь в команде Санкт-Петербурга под руководством Сергея Геннадьевича Башкирова и все сборы провёл с командой региона.

— Как вы выстраивали подводку к чемпионату России?

— Я проехал все этапы Кубка России, кроме второго и третьего, когда я болел. На последних этапах в Тюмени и Увате мы не рассчитывали бежать всю программу, а пробежали по одной гонке. Потом мы уехали на среднегорный сбор в Абзаково (Башкортостан) и после этого готовились в Увате.

Максим Цветков Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

— Что пошло не так в вашей карьере после золотого финиша в Тюмени?

— У меня есть понимание этой ситуации, но я не хотел бы его выносить в публичное пространство. Если говорить обо всём, что произошло со мной за прошедшие три года, то для этого не хватит формата короткого интервью после гонки. За это время со мной очень много произошло.

— Речь о функциональных проблемах или ментальных?

— Я оставлю это при себе.

— Но у вас есть понимание, как решить эти проблемы и избежать их возникновения в будущем?

— Главное, чтобы тренировочный план выполнялся. В последние два месяца у меня не было ни одной болезни, и вот пришёл результат. Главное, чтобы моё здоровье меня больше не подводило, и всё будет хорошо.

— Последний круг сегодня вы пробежали быстрее Эдуарда Латыпова. Насколько довольны своей функциональной готовностью? Ожидали от себя такую прыть?

— Как я уже сказал, перед соревнованиями чувствовал себя уверенно. Не скажу, что рассчитывал бороться сегодня за победу или за призы, но понимал, что могу попасть в топ-6, если получится стрельба. Не могу сказать, что сильно рад или расстроился из-за второго места. Это рабочий момент, и я пробежал настолько, насколько сегодня готов. В то же время я понимаю, что у ребят, выступавших на Кубке мира и Кубке IBU, был более плотный сезон. Они знают, как себя чувствуют от гонки к гонке, а я на последних этапах Кубка России бегал по одной гонке в неделю. Из-за этого я не совсем понимаю, какое состояние у меня будет завтра, но сегодня лыжи работали нормально и получился такой результат.

— Что помогало вам не потерять мотивацию в последние два года?

— Семья, супруга, родители. Самым сложным был даже не этот год, а прошлый. В этом году я находился в команде Санкт-Петербурга при поддержке тренера. Сезон-2019/20 очень тяжело складывался, так как я был один и без команды.

— Сейчас идёт отбор на следующий сезон. Как вы оцениваете свои перспективы попасть в основной состав сборной и тренироваться под руководством Юрия Каминского?

— Я думаю, что этот вопрос стоит задать тренерам сборной команды. Они проведут какой-то совет и там уже решат, каким должен быть состав.