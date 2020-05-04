Матыцин предупредил Союз биатлонистов России, что не допустит бардака

https://static.news.ru/photo/da0eaf74-8ddd-11ea-92ce-fa163e074e61_660.jpgОлег МатыцинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывший президент Союз биатлонистов России (СБР), а ныне директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) Александр Кравцов рассказал, что Министр спорта России Олег Матыцин не допустит вакханалии и бардака внутри СБР.
Министр предупредил о том, что государственный орган управления спортивной власти не допустит, когда в любом из видов спорта, которые сегодня развиты, популяризируются и существуют в олимпийском движении, существуют подобного рода вакханалия и бардак, — цитирует Кравцова РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 20 апреля правление СБР утвердило кандидатуры тренеров сборной на сезон-2020/21. После почти недельных дискуссий и удалённого голосования было принято решение утвердить кандидатуры, предложенные вице-президентом СБР Валерием Польховским, в том числе его самого — на роль главного тренера.