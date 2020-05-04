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Матыцин предупредил Союз биатлонистов России, что не допустит бардака

11:00, 04 мая 2020
Олег Матыцин Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший президент Союз биатлонистов России (СБР), а ныне директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) Александр Кравцов рассказал, что Министр спорта России Олег Матыцин не допустит вакханалии и бардака внутри СБР.

Министр предупредил о том, что государственный орган управления спортивной власти не допустит, когда в любом из видов спорта, которые сегодня развиты, популяризируются и существуют в олимпийском движении, существуют подобного рода вакханалия и бардак, — цитирует Кравцова РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 20 апреля правление СБР утвердило кандидатуры тренеров сборной на сезон-2020/21. После почти недельных дискуссий и удалённого голосования было принято решение утвердить кандидатуры, предложенные вице-президентом СБР Валерием Польховским, в том числе его самого — на роль главного тренера.

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