Матыцин предупредил Союз биатлонистов России, что не допустит бардака

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Международная федерация плавания (FINA) объявила о переносе чемпионата мира по водным видам спорта в японской Фукуоке с 2021 на 2022 год из-за пандемии коронавируса.

Турнир пройдёт с 13 по 29 мая 2022 года, сообщает пресс-служба FINA. Президент организации Хулио Маглионе считает, что такое решение обеспечит наилучшие условия для всех участников чемпионата. Ранее NEWS.ru сообщал,...