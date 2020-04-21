В понедельник, 20 апреля, правление Союза биатлонистов России утвердило кандидатуры тренеров сборной на сезон-2020/21. После почти недельных дискуссий и удалённого голосования было принято решение утвердить кандидатуры, предложенные вице-президентом СБР Валерием Польховским, в том числе его самого на роль главного тренера. По сути это означает окончательную утерю реальной власти президентом организации Владимиром Драчёвым.

Парламентская республика

При прошлых руководителях СБР представить ситуацию, когда мнение президента организации будет проигнорировано, нельзя было даже теоретически. Александр Тихонов правил авторитарно и решал все ключевые вопросы сам, Михаил Прохоров обеспечивал биатлону мощное финансирование, сам сформировал правление, в котором ему перечить никто не смел, а Александр Кравцов использовал административный ресурс руководителя ЦСП, чтобы это финансирование сохранить на достойном уровне в эпоху массового сокращения затрат на спорт. У Драчёва нет ни авторитета, ни денег, ни рычагов влияния, потому против него была сформирована коалиция в правлении двумя самыми влиятельными в биатлоне людьми: вице-президентом «Газфонда» Алексеем Нуждовым и министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым. В итоге у президента осталось три голоса против семи остальных членов правления.

Помимо неспособности решать насущные проблемы российского биатлона, о которых было подробно написано в письме ветеранов, у Драчёва есть ещё один недостаток. Он много обещает и мало выполняет, а потому его слова потеряли вес в биатлонном сообществе. Так, перед чемпионатом мира в Антхольце он решил поддержать своего соратника Анатолия Хованцева.

У Анатолия Николаевича самые твёрдые позиции в сборной. Сборная России выиграла пять золотых медалей на юношеском чемпионате мира. В этом его огромная заслуга, поэтому нынешний сезон Хованцев уже может занести себе в плюс. А то, что он доработает до Пекина, у меня нет никаких сомнений, — говорил он в интервью «Известиям».

Позже Драчёв неоднократно публично высказывался против Польховского и его креатур, предлагая свои, однако и голосование членов тренерского совета, и последующее голосование в правлении показывало, что он в меньшинстве. В такой ситуации у него оставалось два варианта: созвать отчётно-выборную конференцию и инициировать новые выборы президента и членов правления с большим риском не избраться там никуда или смириться с ролью английской королевы, которая царствует, но не правит. Столкнувшись с реальной угрозой импичмента, Драчёв выбрал второй вариант и фактически подписал капитуляцию.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Полная смена лидеров

Главный итог тренерских перестановок — полная смена ключевых фигур: главного и двух старших тренеров. Анатолию Хованцеву, готовому рассмотреть любое предложение, в итоге указали на дверь, несмотря на громкие обещания Драчёва, хотя опыт 70-летнего специалиста мог бы пригодиться в работе с резервом. Его место займёт Валерий Польховский, который был главным тренером как при Тихонове, так и при Прохорове. Ему выдан карт-бланш на ближайшие два года и право формировать состав команды по своему усмотрению.

В мужской сборной впервые в роли руководителя такой мощной команды испытает себя Роберт Кабуков, уроженец Коми с немецким паспортом и опытом тренерской работы в этой стране. Самая известная его воспитанница — недавно завершившая карьеру Надин Хорхлер. В последнее время Кабуков помогал Польховскому в работе с командами России, Республики Беларусь и Казахстана. В свою очередь другой соратник тренера-дуайена — белорус со словенским паспортом Владимир Королькевич — возглавит женскую сборную России также в третий раз за карьеру.

Против него высказались Светлана Миронова и Лариса Куклина, но им Польховский справедливо предложил тренироваться самостоятельно и за свой счёт. В условиях дефицита бюджета удовлетворять «хотелки» спортсменок, не входящих даже в топ-20 в мире — непозволительная роскошь. Прежние рулевые Сергей Белозёров и Виталий Норицын также самостоятельно теперь займутся своим трудоустройством, так как места в тренерском штабе им не нашлось.

Молодым везде дорога

Если главные роли в этом тренерском оркестре отданы опытным мастерам (самому молодому из них, Кабукову, уже 55), то среди помощников немало молодой крови. В этом можно разглядеть и руку вице-президента Нуждова. Он не скрывает симпатий к молодым специалистам, через которых контролирует ситуацию в команде. Так, Кабукову будут помогать бывшие ассистенты Белозёрова Артём Истомин и Максим Максимов, а старшему тренеру мужчин в резервной команде Николаю Князеву — бывший аналитик КНГ Дмитрий Шукалович и только завершивший карьеру биатлонист Алексей Волков. В женском резервном составе также сохранился дуэт тренеров Сергей Коновалов — Евгений Куваев, причём последний также начинал свою карьеру в сборной в качестве аналитика.

Наиболее интересным ходом выглядит приглашение Волкова. Самый стабильный снайпер в сборной России 2010-х добивался успехов в биатлоне не столько за счёт талантов, сколько за счёт вдумчивого подхода к тренировочному процессу. Он ещё на заре карьеры сам анализировал своё состояние, старался найти что-то новое и потому выбрал в итоге подготовку вне сборной с Антоном Шипулиным. Задатки тренера у Волкова, безусловно, есть, но как быть с опытом? Раньше и представить было нельзя, чтобы едва повесивший винтовку на гвоздь спортсмен сразу становился тренером сборной, не проработав ни дня в региональных командах. Тем интереснее будет понаблюдать за тренерским становлением Волкова у всех на виду.