СБР утвердил новый тренерский штаб сборных России по биатлону

Правления Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренерский штаб национальных сборных команд на сезон 2020/21.
Тренерами основного состава мужской сборной стали Роберт Кабуков, Максим Максимов и Артём Истомин. Женскую команду будут тренировать Владимир Королькевич и Николай Загурский, сообщает пресс-служба СБР.
Ранее NEWS.ru сообщал, Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь на Кубка мира сезона-2020/21, который стартует в финском Контиолахти 28 ноября.
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