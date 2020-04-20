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СБР утвердил новый тренерский штаб сборных России по биатлону

14:59, 20 апреля 2020 41
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правления Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренерский штаб национальных сборных команд на сезон 2020/21.

Тренерами основного состава мужской сборной стали Роберт Кабуков, Максим Максимов и Артём Истомин. Женскую команду будут тренировать Владимир Королькевич и Николай Загурский, сообщает пресс-служба СБР.

Ранее NEWS.ru сообщал, Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь на Кубка мира сезона-2020/21, который стартует в финском Контиолахти 28 ноября.

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