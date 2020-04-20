СБР утвердил новый тренерский штаб сборных России по биатлону

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Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова рассказала, что заболела после отдыха в Милане в феврале 2020 года.

Было прекрасно. На обратном пути в самолёте я ещё заболела, до сих пор не знаю, что это было — коронавирус или нет. Симптомы были очень похожими. Несколько дней держалась очень...