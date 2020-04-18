Стал известен календарь нового сезона Кубка мира по биатлону

https://static.news.ru/photo/6627ad90-815d-11ea-b281-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь на Кубка мира сезона-2020/21, который стартует в финском Контиолахти 28 ноября.

Девять этапов Кубка мира пройдут в шведском Эстерсунде, австрийском Хохфильцене, французском Анси, немецких Оберхофе и Рупольдинге, итальянском Антхольце, китайском Пекине, чешском Нове-Место. Заключительный этап пройдёт в норвежском Хоменколлене с 18 по 21 марта. Чемпионат мира по биатлону 2021 года состоится в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что IBU ошибся и отправил приз за победу в общем зачёте Кубка мира Мартену Фуркаду, хотя он не должен был получить Большой хрустальный глобус.