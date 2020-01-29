Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Матчи Единой лиги ВТБ по баскетболу 1 и 2 февраля начнутся с минуты молчания в память о погибшем в авикатастрофе Коби Брайанте. 

Сообщение об этом размещено на официальной странице Лиги в Twitter.

41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.

Ранее появились подробности крушения вертолёта с баскетболистом Коби Брайантом. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за густого тумана, писал NEWS.ru.

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