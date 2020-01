Сообщение об этом размещено на официальной странице Лиги в Twitter.

Все матчи Единой Лиги ВТБ 1 и 2 февраля начнутся с минуты молчания в память о Кобе Брайанте, одном из Ð²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡Ð°Ð¹ÑˆÐ¸Ñ Ð±Ð°ÑÐºÐµÑ‚Ð±Ð¾Ð»Ð¸ÑÑ‚Ð¾Ð² в истории



Upcoming VTB United League games will begin with minute of silence in memory of Kobe Bryant, one of greatest basketball players ever pic.twitter.com/GdqQuEVY4c