https://static.news.ru/photo/f2d11cca-427b-11ea-b731-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Матчи Единой лиги ВТБ по баскетболу 1 и 2 февраля начнутся с минуты молчания в память о погибшем в авикатастрофе Коби Брайанте.

Сообщение об этом размещено на официальной странице Лиги в Twitter.

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Upcoming VTB United League games will begin with minute of silence in memory of Kobe Bryant, one of greatest basketball players ever pic.twitter.com/GdqQuEVY4c — VTB United League (@VTBUL) January 29, 2020

41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.

Ранее появились подробности крушения вертолёта с баскетболистом Коби Брайантом. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за густого тумана, писал NEWS.ru.