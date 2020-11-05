Лыжник Мальцев рассказал о своём биатлонном опыте

Карим Халили одолжил мне винтовку вечером после тренировки. Я попробовал, но мне не понравилось. Может, потому что винтовка сделана под него. Я не мог долго найти прицел. До этого, когда стрелял, закрывал пять из пяти, но только из положения стоя. Если не будет результата в лыжах, можно подумать о переходе в биатлон, но там, наверное, возраст уже такой будет, что пора завязывать, — рассказал Мальцев NEWS.ru.