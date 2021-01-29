Лыжница Юлия Ступак заняла второе место в масс-старте

https://static.news.ru/photo/8d5dfd82-630d-11eb-a80e-fa163e074e61_660.jpg Юлия Ступак Фото: Simon HastegÃ…Rd/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская лыжница Юлия Ступак оказалась второй в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском городе Фалун.

Победу одержала представительница Швеции Линн Сванн, которая преодолела дистанцию 10 км за 25 минут 57,1 секунды. На третьем месте норвежская спортсменка Тереза Йохауг с отставанием на 0,9 секунды. Отставание россиянки составило 0,4 секунды.

Пятое место заняла представительница России Яна Кирпиченко (+1,5). Лилия Васильева пришла на финиш 23-й (+1.00,1), Христина Мацокина — 28-й (+1.08,5), Алия Иксанова — 36-й (+1.17,8), Мария Истомина — 44-й (+1.52,1), Майя Якунина — 54-й (+2.43,1).

Ранее NEWS.ru писал, что российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне. В ходе гонки спортсмен упал. По его словам, это была очень быстрая гонка.

Также Большунов впервые публично высказался об инциденте во время финиша эстафеты на этапе Кубка мира. Он признался, что сожалеет о своём поведении.