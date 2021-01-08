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Лыжница Непряева остановилась в шаге от подиума в спринте на «Тур де Ски»

16:39, 09 января 2021
Наталья Непряева Наталья Непряева Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская лыжница Наталья Непряева заняла четвёртое место в спринте классическим стилем на «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме. Победу одержала шведка Линн Сван, которая преодолела дистанцию за 3 минуты 14,7 секунды.

Второе место заняла Мая Дальквист, третьей стала ещё одна представительница Швеции Эмма Рибом.

«Тур де Ски» проходит в Италии и завершится 10 января.

Ранее россиянка Юлия Ступак одержала победу в гонке преследования на пятом этапе «Тур де Ски». Таким образом, Ступак поднялась на третье место в общем зачёте многодневки. Её отставание от лидера соревнований Джессики Диггинс сократилось до 58 секунд. Дистанцию в 10 км классическим стилем в итальянском Тоблахе Юлия Ступак преодолела за 29 минут 24,7 секунды.

Как писал NEWS.ru, российская лыжница Наталья Непряева завоевала золотую медаль масс-старта на этапе многодневки «Тур де Ски». Она преодолела дистанцию в 10 км классическим стилем за 30 минут 35,5 секунды.

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