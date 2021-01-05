Юлия Ступак выиграла гонку преследования на этапе «Тур де Ски»

https://static.news.ru/photo/703afea6-5031-11eb-b444-fa163e074e61_660.jpg Юлия Ступак Фото: vk.com/bestskiers

Российская лыжница Юлия Ступак одержала победу в гонке преследования на пятом этапе многодневки «Тур де Ски». Таким образом, Ступак поднялась на третье место в общем зачёте многодневки. Её отставание от лидера соревнований Джессики Диггинс сократилось до 58 секунд.

Дистанцию в 10 км классическим стилем в итальянском Тоблахе Юлия Ступак преодолела за 29 минут 24,7 секунды. Серебряного призёра определил фотофиниш. Эбба Андерссон (Швеция) на 0,1 секунды опередила Джессику Диггинс (США). Они отстали от лидера на 0,7 и 0,8 секунды соответственно.

Россиянка Татьяна Сорина заняла в гонке шестое место, Алиса Жамбалова — седьмое, Наталья Непряева — десятое.

Как писал NEWS.ru, российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования классическим стилем на пятом этапе многодневки «Тур де Ски». Эти соревнования, проходящие в итальянском Тоблахе, объединяют три этапа Кубка мира. В гонке преследования на 15 км лыжники из РФ заняли весь призовой пьедестал. Большунов преодолел дистанцию за 34 минуты 32,9 секунды. Второе место занял Иван Якимушкин (+55,6), третье — Евгений Белов (+55,6).

Ранее стало известно, что лыжные сборные России, Швеции и Франции оштрафованы за нарушение масочного режима на «Тур де Ски». Представители указанных стран были замечены на турнире без масок. Первый этап многодневки стартовал в швейцарском Валь-Мюстаире 1 января. Сборные были оштрафованы на 250 швейцарских франков (около €230). Позже стало известно, что масочный режим нарушили российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак. Они не будут сняты с соревнований.