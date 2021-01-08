Непряева выиграла масс-старт на многодневке «Тур де Ски»

https://static.news.ru/photo/65d76910-51c9-11eb-b1a7-fa163e074e61_660.jpg Наталья Непряева Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская лыжница Наталья Непряева завоевала золотую медаль масс-старта на этапе многодневки «Тур де Ски». Она преодолела дистанцию в 10 км классическим стилем за 30 минут 35,5 секунды.

Второй к финишу пришла немка Катарина Хенниг (+2,4), третьей — шведка Эбба Андерссон (+4,1). Россиянка Алиса Жамбалова заняла седьмое место (+13,7), Юлия Ступак — восьмое (+15,1), Яна Кирпиченко — десятое (+27,3).

«Тур де Ски» проходит в Италии и завершится 10 января.

Как писал NEWS.ru, ранее россиянка Юлия Ступак одержала победу в гонке преследования на пятом этапе «Тур де Ски». Таким образом, Ступак поднялась на третье место в общем зачёте многодневки. Её отставание от лидера соревнований Джессики Диггинс сократилось до 58 секунд. Дистанцию в 10 км классическим стилем в итальянском Тоблахе Юлия Ступак преодолела за 29 минут 24,7 секунды. Серебряного призёра определил фотофиниш. Эбба Андерссон (Швеция) на 0,1 секунды опередила Джессику Диггинс (США). Они отстали от лидера на 0,7 и 0,8 секунды соответственно.

Ранее стало известно, что лыжные сборные России, Швеции и Франции оштрафованы за нарушение масочного режима на «Тур де Ски». Представители указанных стран были замечены на турнире без масок. Первый этап многодневки стартовал в швейцарском Валь-Мюстаире 1 января. Сборные были оштрафованы на 250 швейцарских франков (около €230). Позже стало известно, что масочный режим нарушили российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак. Они не будут сняты с соревнований.