Лучшую биатлонистку России повторно отстранили за одно и то же нарушение

24 сентября может стать судьбоносным днём в жизни сразу пять российских биатлонистов. Сначала Международный спортивный арбитраж (CAS) принял на первый взгляд странное и половинчатое, но в то же время последовательное решение, оправдав Ольгу Вилухину и Яну Романову, но при этом признав вину Ольги Зайцевой. В итоге серебро женской эстафетной четвёрки на Играх в Сочи отстоять не удалось, а личную серебряную медаль Вилухина себе вернула. В то же время Международный союз биатлонистов объявил о временном отстранении россиян Екатерины Глазыриной и выступающего ныне за Южную Корею Тимофея Лапшина на основании анализа базы данных Московской антидопинговой лаборатории и доклада Макларена, хотя Глазырина за это нарушение уже отбыла двухлетнюю дисквалификацию. NEWS.ru разбирается в хитросплетениях принятых решений.

Доказательства вины сочли достаточными только у Зайцевой

Случаи трёх российских биатлонисток, обвинённых в применении допинга, кажутся идентичными только на первый взгляд. Изначально в этом трио шансы Зайцевой на успех считались наименьшими, а логика принятия решения CAS аналогична рассмотренным ранее другим делам российских олимпийцев. Напомним, что накануне Игр в Пхёнчхане арбитраж вынес оправдательный приговор в отношении 28 российских спортсменов и признал виновными в нарушении антидопинговых правил 11 человек, в том числе бобслеистов Александра Зубкова и Алексея Воеводу, которые лишились статуса двукратных олимпийских чемпионов. Впоследствии Мосгорсуд сохранил им это звание на территории России вкупе с пожизненными стипендиями, а потому Зайцева может пойти по их стопам, но для начала она решила продолжить борьбу в гражданском суде Швейцарии пусть и с призрачными шансами на успех.

В деле Вилухиной и Романовой основными уликами в докладах Макларена и Освальда были присутствие в списке «Дюшес» (перечень спортсменов, которым по версии Григория Родченкова давали допинговый коктейль, — NEWS.ru) и наличие царапин на пробирках с мочой, взятой во время Олимпийских игр в Сочи. Аналогичные обвинения предъявляли Александру Легкову, Никите Крюкову и другим российским лыжникам, которых в итоге признали невиновными. В деле Романовой и Вилухиной CAS также посчитал недостаточной доказательную базу и признал, что показания Родченкова и наличие его собственных списков не могут служить основанием для вынесения обвинительного приговора. Все результаты этих спортсменок восстановлены, и они могут теперь работать в системе российского биатлона.

В деле Зайцевой была ещё одна серьёзная улика, как и в деле Зубкова и Воеводы. В пробе двукратной олимпийской чемпионки было превышающее норму содержание соли, что говорит о том, что её проба вскрывалась и подменялась. На основании этих данных, а также наличия в одной из проб, взятых после Игр в Сочи, мужского ДНК комиссия Освальда сделала выводы о систематическом нарушении спортсменкой антидопинговых правил. Суд удовлетворил лишь одному из пунктов её апелляции — снял пожизненную дисквалификацию, однако после обвинительного приговора вряд ли она сможет занимать один из ключевых постов в СБР, на что раньше рассчитывала.

vk.com/olga_zaitseva

Скрыться в Корее Лапшину не удалось

Тимофей Лапшин также находился в списке Макларена, согласно которому он сдал положительную пробу на запрещённый препарат Туаминогептан, который содержат сосудосуживающие капли, доступные в каждой аптеке. Родченков данные о нём снабдил пометкой «неприкасаемый чайник», так как Лапшин рассматривался в качестве кандидата в олимпийскую сборную, но в итоге туда не попал, несмотря на хорошие результаты на заключительном предолимпийском этапе Кубка мира. Сам спортсмен называл обвинения Родченкова нелепыми, а переход в Корею, по мнению многих, избавил его от проблем, но, как выяснилось, не навсегда.

Теперь обвинения Родченкова нашли своё подтверждение в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, а потому Тимофей отстранён от соревнований, а впоследствии с высокой долей вероятности будет дисквалифицирован. При таком раскладе он точно пропустит ближайшую Олимпиаду и наверняка завершит карьеру, по крайней мере, в сборной Кореи, где вряд ли захотят вернуть 34-летнего биатлониста с испорченной репутацией.

vk.com/timolapshin

Почему Глазырину повторно наказывают за одно и то же нарушение

Отстранение Глазыриной обидно вдвойне, потому что уже отбыла два года за это нарушение и потому что на прошедшем в Тюмени летнем чемпионате России она зарекомендовала себя лидером женской сборной. В феврале 2017 года перед чемпионатом мира в Хохфильцене Глазырина была отстранена на основании доклада Ричарда Макларена и в апреле 2018 дисквалифицирована на два года за употребление запрещённых препаратов. При этом срок начал отсчитываться с момента отстранения. Спортсменка не стала опротестовывать решение в CAS и вернулась в спорт в 2019 году и почти сразу попала в состав сборной России.

19 и 21 декабря во время соревнований на «Ижевской винтовке», где она выступила успешно, Глазырина сдала положительные пробы сразу на три стероида — метенолон, оксандролон и тренболон. Григорий Родченков сопроводил этот случай комментарием: «Мне кажется это как-то слишком и такие пробы не должны попадать в лабу». Но почему, отбыв два года за употребление запрещённых препаратов, спортсменка обвиняется вновь?

Дело в том, что данные базы LIMS подтверждают не только факт применения запрещённого вещества (статья 2.2. Кодекса ВАДА), но и факт уничтожения положительной пробы, что подпадает под статью 2.5. «Фальсификация», которая предусматривает наказание четыре года. Спортсмен в этом случае идёт как соучастник, так как хоть лично и не менял пробу и её результат, сообщил её номер, чтобы лаборатория могла её идентифицировать. Соответственно дело Глазыриной может быть рассмотрено повторно, и тогда она рискует получить дополнительный срок, который поставит крест на её карьере. В то же время антидопинговая панель IBU сделала запрос спортсменам за разъяснениями и при грамотной работе юриста и содействии СБР можно попытаться доказать, что повторное наказание недопустимо. Этот случай станет первой проверкой на работоспособность для нового руководства СБР.