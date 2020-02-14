Максим Кугаевский, личный тренер российской биатлонистки Ирины Старых, прокомментировал выступление своей подопечной в спринтерской гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Сегодня было много комментариев о хорошем ходе Екатерины Юрловой и плохом Ирины Старых. Это странно, потому что разница в отставании ходом у них 10 секунд. А как же объективность? Такое впечатление, что многие эксперты, высказывая своё мнение, были предвзяты, — заявил Кугаевский корреспонденту NEWS.ru.
Екатерина Юрлова-Перхт финишировала в спринте на 21-м месте с отставанием в 1 минуту 3,6 секунды с тремя промахами на двух огневых рубежах, Старых не сумела закрыть четыре мишени и завершила гонку на 53-й строчке итогового протокола с отставанием в 1 минуту 57,1 секунды.
Звание чемпионки мира в спринтерской гонке завоевала норвежка Марте Рёйселанн, прошедшая дистанцию 7,5 км за 21.13,1 с одним промахом на огневых рубежах.
После финиша Рёйселанн назвала многих своих соотечественников глупцами, полагавшими, что она напрасно отказывается от борьбы за Кубок мира, пропустив этап во Франции, писал ранее NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен