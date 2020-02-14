https://static.news.ru/photo/8d024fc4-4f44-11ea-a69e-fa163e074e61_660.jpg Ирина Старых Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Максим Кугаевский, личный тренер российской биатлонистки Ирины Старых, прокомментировал выступление своей подопечной в спринтерской гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Сегодня было много комментариев о хорошем ходе Екатерины Юрловой и плохом Ирины Старых. Это странно, потому что разница в отставании ходом у них 10 секунд. А как же объективность? Такое впечатление, что многие эксперты, высказывая своё мнение, были предвзяты, — заявил Кугаевский корреспонденту NEWS.ru.

Екатерина Юрлова-Перхт финишировала в спринте на 21-м месте с отставанием в 1 минуту 3,6 секунды с тремя промахами на двух огневых рубежах, Старых не сумела закрыть четыре мишени и завершила гонку на 53-й строчке итогового протокола с отставанием в 1 минуту 57,1 секунды.

Звание чемпионки мира в спринтерской гонке завоевала норвежка Марте Рёйселанн, прошедшая дистанцию 7,5 км за 21.13,1 с одним промахом на огневых рубежах.

После финиша Рёйселанн назвала многих своих соотечественников глупцами, полагавшими, что она напрасно отказывается от борьбы за Кубок мира, пропустив этап во Франции, писал ранее NEWS.ru.