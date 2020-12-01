Личный тренер рассказал, почему Логинов всегда недоволен результатами

https://static.news.ru/photo/18ea116a-33fc-11eb-885c-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Kalle Parkkinen/Global Look Press

Главный тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский рассказал о максимализме своего подопечного Александра Логинова, который всегда ставит перед собой самые высокие результаты.

Александр всегда недоволен своими результатами, даже когда занимает второе или третье место на чемпионате мира. Он старается всегда победить и считает, что где-то недоработал. Полностью счастлив он был, только когда выиграл чемпионат мира. Это спортсмен-максималист, который всегда старается выжать максимум, а кроме золотой медали для него наград не существует, — рассказал Кугаевский NEWS.ru.

Также наставник отметил, что Логинов недоволен своей формой, хотя не провалился и выразил надежду, что он будет прибавлять по ходу стартов в сезоне.

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