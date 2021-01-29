Легендарный скейтбордист Тони Хоук сделал поворот в воздухе на 720 градусов

https://static.news.ru/photo/b28274a6-6319-11eb-a439-fa163e074e61_660.jpg Тони Хоук Фото: Alexander Scheuber/GES-Sportfoto/Global Look PRESS

Американец Тони Хоук, являющийся самым известным скейтбордистом в мире, выполнил поворот в воздухе на 720 градусов.

Последний раз я делал это больше трёх лет назад, но сейчас это намного сложнее, учитывая обстоятельства: вывихнутые пальцы мешают делать захват, моё вращение замедлилось, поэтому мне нужно взлететь выше. Я действительно старый, — написал он в Twitter.

Стоит отметить, что возраст скейтбордиста — 52 года. Несмотря на это, после ряда попыток спортсмен смог успешно выполнить столь сложный манёвр.

I recently made a 720 and it was a battle. The last one I made before this was over three years ago, and itâs much harder now all things considered: recently dislocated fingers hinder my grab, my spin is slower so I need to go higher for full rotation and...

Iâm really old. pic.twitter.com/u8pbwRhS9j — Tony Hawk (@tonyhawk) January 27, 2021

Разворот на 720 градусов является одним из фирменных трюков Хоука. Впервые он выполнил его в 1985 году — тогда ему было 17 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что легендарный Тони Хоук поделился опытом с 12-летней профессиональной скейтбордисткой Скай Браун, которая уже является обладательницей бронзы чемпионата мира и первой девушкой, исполнившей трюк frontside 540 на соревнованиях X Games.