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Легендарный скейтбордист Тони Хоук сделал поворот в воздухе на 720 градусов

19:14, 30 января 2021
Тони Хоук Тони Хоук Фото: Alexander Scheuber/GES-Sportfoto/Global Look PRESS

Американец Тони Хоук, являющийся самым известным скейтбордистом в мире, выполнил поворот в воздухе на 720 градусов.

Последний раз я делал это больше трёх лет назад, но сейчас это намного сложнее, учитывая обстоятельства: вывихнутые пальцы мешают делать захват, моё вращение замедлилось, поэтому мне нужно взлететь выше. Я действительно старый, — написал он в Twitter.

Стоит отметить, что возраст скейтбордиста — 52 года. Несмотря на это, после ряда попыток спортсмен смог успешно выполнить столь сложный манёвр.

Разворот на 720 градусов является одним из фирменных трюков Хоука. Впервые он выполнил его в 1985 году — тогда ему было 17 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что легендарный Тони Хоук поделился опытом с 12-летней профессиональной скейтбордисткой Скай Браун, которая уже является обладательницей бронзы чемпионата мира и первой девушкой, исполнившей трюк frontside 540 на соревнованиях X Games.

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