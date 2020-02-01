https://static.news.ru/photo/c7edbe8c-4519-11ea-8e0f-fa163e074e61_660.jpg Мария Ласицкене Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене заняла первое место на турнире прыгунов в высоту «Битва полов», который проходил в Москве.

Ласицкене показала лучший результат сезона в мире, взяв высоту 204 см набрав 1259 очков. Второе место заняла Кристина Королева (1,90 м; 1121 очков). Бронзовым призёром стал Илья Иванюк (2,23 м; 1117 очков).

Я отбросила все негативные мысли. Рада была сегодня порадовать публику таким прекрасным результатом. Жду, когда с другими девчонками начну соперничать на международной арене, — цитирует Ласицкене ТАСС.

Ранее Ласицкене положительно отнеслась к решению Министерства спорта РФ приостановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), писал NEWS.ru.