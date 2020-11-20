Фигурист Квителашвили оценил победу в короткой программе на Гран-при

Морис Квителашвиши поделился впечатлениями от выступления на Гран-при России по фигурному катанию. После короткой программы ученик Этери Тутберидзе занимает первое место с 99,56 балами в активе.
Доволен сегодняшним выступлением, мы очень долго к нему готовились. Наконец-то появилась возможность выступить и показать себя. Очень рад, что всё сложилось в короткой программе. Надеюсь, завтра тоже получится всё задуманное, — передаёт слова Квителашвили корреспондент NEWS.ru.
По итогам короткой программы Пётр Гуменник занял втрое место (96,26). На третьей строчке расположился Михаил Коляда (93,34).
Произвольная программы у мужчин пройдёт 21 ноября в Дворце спорта «Мегаспорт». Соревнования начнутся в 13:30.
Ранее NEWS.ru писал, что двукратная чемпионка России Анна Щербакова, являющаяся подопечной тренера Этери Тутберидзе, не выступит на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.