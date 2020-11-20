Фигурист Квителашвили оценил победу в короткой программе на Гран-при

https://static.news.ru/photo/4ac2b6c6-2b30-11eb-8559-fa163e074e61_660.jpg Морис Квителашвиши Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Морис Квителашвиши поделился впечатлениями от выступления на Гран-при России по фигурному катанию. После короткой программы ученик Этери Тутберидзе занимает первое место с 99,56 балами в активе.



Доволен сегодняшним выступлением, мы очень долго к нему готовились. Наконец-то появилась возможность выступить и показать себя. Очень рад, что всё сложилось в короткой программе. Надеюсь, завтра тоже получится всё задуманное, — передаёт слова Квителашвили корреспондент NEWS.ru.

По итогам короткой программы Пётр Гуменник занял втрое место (96,26). На третьей строчке расположился Михаил Коляда (93,34).



Произвольная программы у мужчин пройдёт 21 ноября в Дворце спорта «Мегаспорт». Соревнования начнутся в 13:30.



Ранее NEWS.ru писал, что двукратная чемпионка России Анна Щербакова, являющаяся подопечной тренера Этери Тутберидзе, не выступит на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.