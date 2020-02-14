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Российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова будут оспаривать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что у спортсменов есть 21 день на то, чтобы оспорить решение Международного союза биатлонистов (IBU), и они воспользуются этим правом, передаёт ТАСС. Как...