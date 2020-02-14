Российский конькобежец Павел Кулижников занял первое место на дистанции 500 метров на чемпионате мира, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта).
Кулижников преодолел дистанцию за 33,727 секунды. Серебро завоевал ещё один представитель России Руслан Мурашов (33,995). Третье место занял японец Тацуя Синхама (34,035).
Россиянин Виктор Муштаков стал четвёртым, показав лучшее время в карьере (34,059).
Ранее российские конькобежцы завоевали все призовые места на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Канаде. Золотую медаль завоевал Руслан Мурашов. Второе место занял Павел Кулижников, третье — Виктор Муштаков (+0,025), писал NEWS.ru.
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