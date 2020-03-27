Баскетбольная Единая лига ВТБ вслед за Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) объявила о завершении сезона. Таким образом, обе лиги своим решением нарушили договор не предпринимать никаких действий до 10 апреля. Но хоккеисты сделали это раньше, поэтому баскетболу ничего не оставалось, как пойти следом. Пока держится только Российская премьер-лига (РПЛ) по футболу.

Баскетбол RIP

Баскетболисты не раз выказывали возмущение насчёт разумности продолжения проведения внутреннего чемпионата. Например, американский защитник ЦСКА Майк Джеймс называл происходящее какой-то «шуткой».

Олимпиаду отменяют, а Лига ВТБ и Евролига по-прежнему намерены завершить сезон. Это какая-то шутка. Мы ждём 11 апреля, как будто возобновление сезона ещё возможно, но это не так. Станьте уже все реалистами и проснитесь. Сезон окончен. Хватит добиваться того, что невозможно, — написал Джеймс в своём Twitter.

They cancel the olympics but vtb n euroleague still gon finish. This a joke — Mike James (@TheNatural_05) March 24, 2020

How we gon play euroleague if u canât come into Russia if u not Russian until May 1st at least.

We waiting for April 11th like thatâs even possible but itâs not — Mike James (@TheNatural_05) March 24, 2020

Everybody needs to stop being unrealistic and wake up. The season over. Stop forcing something thatâs not there. — Mike James (@TheNatural_05) March 24, 2020

Кажется, его возмущённые слова, наконец, были услышаны.

Последняя игра регулярного чемпионата состоялась 12 марта, когда «Калев», открыв 20-й тур, принял «Локомотив-Кубань» при закрытых трибунах. Эстонцы тогда уступили со счётом 81:98 и спустились на восьмое место турнирной таблицы. Уже тогда была очевидна приостановка сезона, но никто не мог предположить исход, который случился позже.

Впоследствии события во всём российском спорте стали развиваться стремительно и, увы, неблагоприятно. 20 марта эстонский «Калев» и вовсе снялся с чемпионата в связи с чрезвычайным положением в стране. Да и разве можно в этом винить клуб? В первую очередь всех должно волновать здоровье болельщиков, спортсменов, родных и близких.

Тем не менее баскетбольная Россия до последнего продолжала верить в лучшее. Ни один клуб не распускал спортсменов, продолжая проводить тренировки и готовиться к возобновлению турнира. Тем более и без эстонцев можно было определить участников плей-офф. Регулярный чемпионат-то ещё не завершился. А финал и вовсе должен был случиться 6 июня.

Но 24 марта первыми сдались подмосковные «Химки» — руководство перевело спортсменов на индивидуальный режим тренировок, а американских легионеров и вовсе отправило домой в США.

Поскольку своим приоритетом наш клуб считает здоровье игроков, тренеров, их семей и всех сотрудников, баскетболистам было дано разрешение покинуть расположение команды, — сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

Следом, спустя некоторое время, такое же решение принял «Нижний Новгород».

Учитывая сложившуюся обстановку и отдавая приоритет здоровью и благополучию наших игроков, мы приняли решение приостановить тренировочный процесс, — сообщалось в Instagram, — Четверо наших легионеров вернулись в США, а наставник команды Зоран Лукич — в Сербию.

26 марта руки опустились и у «армейцев», которые объявили, что с 27 марта присутствие игроков на базе клуба не является обязательным.

Мы проанализировали всю последнюю информацию от властей, Евролиги и Единой лиги ВТБ и на этом основании приняли решение более не продолжать совместную ежедневную тренировочную работу, — сказал президент клуба Андрей Ватутин, слова которого приводит пресс-служба.

Остальные команды продолжали тренировки. Но теперь клубы Единой лиги могут ставить жирную точку.

Больше всех пострадали от завершения сезона «Химки». Подопечные Римаса Куртинайтиса как никогда близко находились к титулу чемпиона. Стоит напомнить, что до этого единственный раз подмосковный коллектив стал чемпионом в сезоне-2010/11.

Генеральный директор клуба Павел Астахов признаёт, что решение, которое приняло руководство лиги, правильное и верное.

Конечно, мы все бы хотели доиграть сезон. Мы живём сейчас в новой реальности без баскетбола, и это оказалось не так-то и просто. Но реальность совершенно другая, распространение коронавируса и в Европе, и у нас в стране продолжается. Ситуация лучше не становится. Так что завершение турнира — это единственное верное и правильное решение. Мы свою позицию по этому вопросу высказывали неоднократно. Если остальные клубы решили по-другому, что мы можем сделать? Очень надеюсь, что несмотря на то что нам не дадут звание чемпиона Единой лиги ВТБ, «Химкам» всё-таки присвоят звание чемпиона России в этом сезоне. Это уже будет решать Российская федерация баскетбола и исполком, подождём развития событий. Павел Астахов генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» генеральный директор баскетбольного клуба «Химки»

Что с Евролигой

Между тем пока не теряет надежды на благополучное определение победителя турнира Евролига, о чём было заявлено в среду, 25 марта. Бесспорно, для лиги в приоритете безопасность и здоровье игроков, но ход мыслей руководства очевиден. В регулярном чемпионате остаётся всего шесть туров, но уже понятно, что команды не успеют определить победителя «Финала четырёх» до заявленного ранее 24 мая. А отмена каких-либо чемпионатов стран ровным счётом никак не повлияет на дальнейшую судьбу европейских соревнований.

В любом случае, доиграть турнир необходимо до 1 июля. Иначе в чём заключается дальнейший смысл? Именно до этого дня у баскетболистов действуют контракты, а дальше они уходят в свободное плавание.

И чтобы это получилось, вернуться в мир баскетбола нужно максимум в середине мая (при условии, что пандемия коронавируса спадёт). Тогда по особому графику и можно будет говорить о выявлении победителя. В противном случае с баскетболом мы встретимся только осенью.

Тем не менее на решение Евролиги моментально отреагировал всё тот же Майк Джеймс фразой: «Cмеюсь с этого». И вот тут подключились баскетболисты европейских клубов. Например, такого же мнения придерживается разыгрывающий каталонской «Барселоны» Малкольм Дилэйни, который уже давно входит в число спортсменов, активно критикующих возобновление сезона. Да и чтобы не быть голословными, Eurohoops собрал яркие высказывания баскетболистов, среди которых и Майк, и Малкольм, и Трей Томпкинс из мадридского «Реала», и Аарон Джексон из тель-авивского «Маккаби».

Честно говоря, американцы могут возмущаться сколько угодно, но если они не хотят попасть в чёрный список работодателей в Евролиге, доиграть сезон при соответствующем решении им придётся. Иначе для них откроют двери только низкосортные чемпионаты.