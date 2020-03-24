Баскетбольный клуб «Химки» объявил о решении отпустить американских легионеров в связи с последним заявлением Госдепа США.
Поскольку своим приоритетом наш клуб считает здоровье игроков, тренеров, их семей и всех сотрудников, баскетболистам было дано разрешение покинуть расположение команды, —
сообщаетпресс-служба клуба.
Кроме того, подмосковный коллектив сообщил о переходе на индивидуальный режим тренировок. Для каждого игрока будет составлен план занятий.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах согласился перенести Игры-2020 на 2021 год, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, ранее писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники