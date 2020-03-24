Фото: khimkibasket/instagram.com

Олимпийский комитет Германии выступил за перенос Игр в Токио с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

В Берлине склоняются к тому, что состязания должны состояться в следующем году, — сообщается в официальном заявлении организации. Несмотря на свою позицию, немецкий олимпийский комитет намерен в течение нескольких дней...