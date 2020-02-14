https://static.news.ru/photo/c8a64e94-5161-11ea-adad-fa163e074e61_660.jpg Руслан Мурашов Фото: Erik Pasman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов дал наивысшую оценку национальной сборной, которая закончила выступление на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта).

Нашей команде ставлю оценку отлично. Понятно, что не всё получилось, были определённые надежды в ряде дисциплин, но по медалям и результатам этот чемпионат стал для нас лучшим в истории, — цитирует Кравцова ТАСС.

Он отметил, что это результат и заслуга всего тренерского штаба, спортсменов и специалистов, которые работали со сборной.

Всего россияне завоевали 12 медалей чемпионата мира — три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые награды, установив тем самым рекорд.

Ранее российские конькобежцы завоевали все призовые места на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Канаде. Золотую медаль завоевал Руслан Мурашов. Второе место занял Павел Кулижников, третье — Виктор Муштаков (+0,025), писал NEWS.ru.