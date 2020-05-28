Красноярск в 2021 году примет ЧМ по фристайлу и сноуборду среди юниоров

https://static.news.ru/photo/844fc3f6-a0d0-11ea-89d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) утвердил Красноярск в качестве города проведения первенства мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров в 2021 году, сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Глава спортивного ведомства Олег Матыцин поприветствовал данное решение, заявив, что Красноярск — спортивный город, который неоднократно с большим успехом принимал международные старты. По его словам, в городе есть и современная инфраструктура, и опытная команда организаторов.

Всё это — наследие XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Теперь нам предстоит совместная интересная работа над новым проектом, — сказал Матыцин.

Министр спорта добавил, что в нынешней ситуации, связанной с коронавирусом, необходимо следовать рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы качественно подготовить мировое первенство.

Соревнования пройдут на территории кластера «Сопка». Красноярск в марте 2020 года принимал этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «парный могул» и финал Кубка мира по фристайлу в дисциплине «акробатика». В 2019 году проходили соревнования Универсиады-2019 по фристайлу и сноуборду.

Кроме того, Красноярск также претендует на проведение Чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года. Решение будет принято Международной федерацией лыжного спорта в октябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что Красноярск может принять финалы Кубка мира по фристайлу в дисциплинах «акробатика» и «могул» в 2021 году, писал NEWS.ru.