Конгресс World Athletics продлил отстранение ВФЛА

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) проголосовал за продление отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). По информации ТАСС, данное решение поддержали 126 из 178 представителей национальных федераций.

17 ноября состоялось заседание конгресса World Athletics, на котором обсуждался вопрос возможного восстановления статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Тем не менее, большинством голосов было решено продлить отстранение ВФЛА. За это проголосовали 126 представителей национальных федераций. Против высказались 18 членов конгресса, воздержались — 34.

Членство ВФЛА в World Athletics, ранее носившей название Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), было приостановлено в 2015 году на фоне допингового скандала. В августе 2020 года ВФЛА при содействии Минспорта РФ выплатила World Athletics штраф в размере $6,31 млн за причастность прежнего руководства федерации к фальсификации документов по делу Лысенко.

Ранее сообщалось, что российский прыгун в высоту Данил Лысенко дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом (САS) за нарушение антидопинговых правил. Общий срок отстранения от спорта составляет шесть лет. Однако два года наказания — условно. Дисквалификация истечёт 3 августа 2022 года.