Конец гегемонии Тутберидзе: почему стоит опасаться фигуристку Самоделкину

Тренер Этери Тутберидзе задала невероятную планку в отечественном фигурном катании. На протяжении последних пяти-семи лет её ученицам нет равных в России. Даже на международной арене немногие могут хоть что-то противопоставить Этери Георгиевне. Однако в скором времени гегемония учениц именитого наставника может прерваться. 13-летняя Софья Самоделкина из ЦСКА стремительно несётся к Олимпу фигурного катания, уже сейчас оставляя позади себя как подопечных Евгения Плющенко, так и Этери Тутберидзе. О юном даровании фигурного катания, которая имеет возможность замахнуться на золото Олимпиады-2026, рассказывает NEWS.ru.

Софья Самоделкина впервые предстала перед публикой в этом сезоне на пятом этапе Кубка России. Ранее полученное повреждение ноги и статус первого официального соревнования в сезоне нисколько не повлияли на подопечную Сергея Давыдова. 13-летняя фигуристка блистательно выступила в «Мегаспорте», продемонстрировав очень высокий уровень катания.

Чего только стоила одна техническая часть программ фигуристки! В коротком номере гвоздём выступления стал сложнейший каскад тройной аксель — тройной тулуп, с которым Самоделкина справилась без каких-либо проблем. Оставшиеся прыжки — двойной аксель и тройной лутц — были выполнены так же легко и непринуждённо. А в произвольной программе к тройному акселю 13-летняя фигуристка добавила четверной сальхов. Да, к сожалению, выполнить безошибочно в произвольном номере всю техническую часть не удалось — фигуристка оступилась на тройном тулупе в каскаде с тройным лутцем. Но в данном случае ошибки — не то, на что необходимо в первую очередь обратить внимание. Контенту Самоделкиной уже сейчас может позавидовать большинство лидеров сборной России. Ни у Щербаковой, ни у Косторной нет подобного прыжкового набора.

Софья Самоделкина instagram.com/sofyasamodelkina

Однако не только техникой юная спортсменка заработала большие баллы на Кубке России. Софья является тем редким примером фигуристов, который сочетает в программах сложную техническую часть с высокими баллами за компоненты. Несмотря на юный возраст, фигуристка обладает отличной хореографией, музыкальностью и артистичностью. Она достаточно легко вживается в образы, что позволяет ей передать настроение любой программы.

Немудрено, что с таким внушительным арсеналом достоинств Самоделкина с лёгкостью расправляется с остальными соперницами. На московском этапе Кубка России основными конкурентками Софьи были Вероника Жилина, ушедшая от Тутберидзе к Плющенко, и Аделия Петросян, продолжающая заниматься в «Хрустальном». Обе фигуристки считаются лидерами юниорской команды, обе обладают сильными характеристиками. Ученица Тутберидзе славится компонентной составляющей, а у Жилиной, например, техническая часть короткой программы полностью повторяет Софьину. Но несмотря на это, ни одна из фигуристок не смогла даже близко подобраться к подопечной Давыдова. Отрыв Самоделкиной от Жилиной — первое и второе место — превысил 40 (!) баллов. Уже сейчас 13-летняя спортсменка превосходит многих своих сверстниц. Многих, но не всех.

Единственной фигуристкой, которая на данном этапе может навязать борьбу Самоделкиной, является её тёзка Софья Акатьева из команды Тутберидзе. Их противостояние — это главная афиша в женском фигурном катании ближайших нескольких лет. Существует даже мнение, что именно эти фигуристки разыграют между собой золото Олимпиады 2026 года.

Действительно, Акатьева — это очень сильный конкурент. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить перформанс, который устроила фигуристка месяц назад. На казанском этапе Кубка России Акатьева стала первой в истории фигуристкой, исполнившей сразу два четверных и тройной аксель в одной программе. У Самоделкиной пока в произвольном номере только один четверной. Однако кажется, это лишь дело времени.

До недавней поры Александре Трусовой принадлежало звание первой и единственной в мире женщины, исполнившей четверной риттбергер. Сложнейший прыжок она продемонстрировала на тренировке в середине октября. И пока мир фигурного катания гадал, когда же Трусова покажет чудо-прыжок на соревнованиях, этот элемент освоила другая фигуристка. Накануне в Instagram Сергея Давыдова появился ролик с тренировки, на котором Самоделкина исполняет четверной риттбергер и четверной сальхов. Вы только посмотрите на эту красоту!

Четверной риттбергер является предпосылкой к усложнению и без того невероятно тяжёлого контента фигуристки. Наличие в арсенале и чистое исполнение в одной программе таких прыжков, как четверной риттбергер, четверной сальхов и тройного аксель, может вывести Самоделкину в безоговорочные лидеры фигурного катания. Да, прямо сейчас вряд ли мы увидим на больших стартах этот сумасшедший набор, но в ближайшей перспективе — вполне вероятно.

Софье Акатьевой поскорее нужно осваивать новые четверные прыжки, а то в противном случае гегемонии Этери Тутберидзе придёт конец.