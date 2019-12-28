https://static.news.ru/photo/463461c0-2b01-11ea-8919-fa163e074e61_660.jpg Павел Колобков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что с негативными проявлениями в спорте надо бороться, однако он отметил, что вряд ли получиться их полностью искоренить.

Конечно, когда идешь на стадион, хочется получить удовольствие, а не видеть безобразное поведение фанатов и слышать мат-перемат. Да, победить абсолютно все негативные явления, как мат и тот же допинг, наверное, полностью невозможно. Но стремиться надо, — приводит слова спортивного чиновника Russia Today.

Исполком Всемирной антидопингового агентства (WADA) 9 декабря принял рекомендации отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, в число которых входят Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Ранее NEWS.ru писал, что Международный олимпийский комитет (МОК) может пересмотреть выигранные в CAS дела российских спортсменов.