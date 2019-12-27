https://static.news.ru/photo/fe439cfc-28e2-11ea-83c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Jinquan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) не исключает любого варианта развития событий по поводу дел спортсменов из России, выигранных в Спортивном арбитражном суде (CAS) перед Играми-2018 в Пхёнчхане.

Так в МОК ответили на вопрос о ключевой теме интервью главы департамента расследований WADA Гюнтера Юнгера, который выразил надежду, что за счёт полученных в ходе исследования базы данных Московской антидопинговой лаборатории новых доказательств удастся возобновить производство дел в отношении российских спортсменов, оправданных или частично оправданных CAS.

Мы оцениваем ситуацию на основе имеющейся информации, — отметили в МОК в комментарии для РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Юнгер заявил, что в Международный олимпийский комитет будет отправлен отчёт о расследовании с новыми сведениями. По его словам, планируется сообщить, что один из свидетелей причастен к незаконным действиям.