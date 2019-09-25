Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что российский баскетбол никогда не пойдёт по пути Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Мы никогда не будем развиваться, как НБА, и у нас никогда не будет такого, как в НБА. Для кого-то это может быть ударом — как же так, почему мы не стремимся к этому, — сказал Кириленко в подкасте Wild Sport X Topbasket.
Кириленко отметил, что у российского баскетбола собственный путь развития и другая экономическая модель страны.
В Америке НБА — это абсолютно частный коммерческий спорт. У нас это государственная частная программа. Поэтому не нужно даже думать об этом, у нас абсолютно другой путь, мы развиваемся по-другому, — добавил Кириленко.
Канадский бизнесмен Джозеф Цаю купил клуб НБА «Бруклин Нетс», который принадлежал российскому бизнесмену Михаилу Прохорову, писал News.ru.