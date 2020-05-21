Касперович и Норицын станут тренерами сборной Болгарии по биатлону

https://static.news.ru/photo/ca1fd2f4-9b67-11ea-a2bb-fa163e074e61_660.jpg Виталий Норицын Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Российские специалисты Александр Касперович и Виталий Норицын в предстоящем сезоне будут работать со сборной Болгарии по биатлону. Касперович займёт позицию главного тренера, а Норицын, в прошлом сезоне возглавлявший женскую сборную России, будет его ассистентом.

Я согласился принять предложение Болгарской федерации биатлона, но при этом продолжу работать и с Александром Логиновым, и с Федерацией биатлона Санкт-Петербурга. Виталий Норицын будет мне помогать, а Сергей Башкиров останется работать в Санкт-Петербурге, — рассказал Касперович NEWS.ru.

При этом, как нам стало известно из источников в Болгарской федерации биатлона, Александр Логинов часть подготовительных сборов по согласованию с тренерским штабом сборной России и руководством СБР может провести с болгарской командой.

Работавший ранее главным тренером сборной Болгарии россиянин Николай Захаров сосредоточится на работе с резервом. Кроме того, в составе команды будет готовиться один из её лидеров Красимир Анев, который в последние годы готовился отдельно из-за конфликта с Захаровым.

Как писал NEWS.ru, президент СБР Владимир Драчёв заявил, что количество тренерских ставок в национальной сборной может быть сокращено.