Канделаки объяснила замысел Трусовой

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Сёстры-фигуристки Вероника и Алёна Жилина переходят из группы тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Там они продолжат работать с тренером Сергеем Розановым, также покинувшим отделение «Хрустальный» центра «Самбо-70».

Об этом сообщает «СЭ». 11-летняя Вероника Жилина в декабре 2019 года исполнила четверной тулуп на соревнованиях. Девочку, в три года вставшую на коньки и занимавшуюся под руководством мамы-тренера, называют восходящей...