Канделаки объяснила замысел Трусовой

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила мотивы, которые могли двигать фигуристкой Александрой Трусовой при уходе в академию Евгения Плющенко. По её словам, 15-летняя сделала выбор с прицелом на будущее, и он выглядит весьма просчитанным.
Мы уже знаем, что сегодня карьера фигуристки не захватывает даже две Олимпиады, а в случае с Женей Медведевой и одного золота может не достаться. Так что думать надо и о том, чем заниматься после спортивной карьеры. И тут Женя Плющенко может предложить новый мир, в котором есть и деньги, и обожание поклонников по всему земному шару, — говорится в сообщении Канделаки, которое она разместила в своём Telegram-канале.
Ранее NEWS.ru сообщал, что переход Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко состоялся лишь с третьего раза. Первую попытку уйти из группы Этери Тутберидзе спортсменка предприняла после чемпионата России, который прошёл в декабре 2019 года. Перед турниром Трусова заявляла о желании исполнить пять четверных прыжков и тройной аксель, но Тутберидзе настояла на упрощении программы.
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