Канаева сказала, чем отличаются Дина и Арина Аверины

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева заявила, что Дина Аверина по натуре более «пробивная», чем её сестра Арина. Как сказала прославленная спортсменка РИА Новости, по характеру сёстры очень сильно отличаются.

Дина и Арина — абсолютно разные. Аришка мягче, но она в себе, а Дина более пробивная, — сказала Канаева.

При этом она отметила, что в сборной России по художественной гимнастике с ходу возлагали огромные надежды на сестёр Авериных. По словам Канаевой, в первую очередь наставники обращают внимание на внешние данные и эффектность, а также берут в расчёт энергетику, которая ощущается во время выступления гимнастки.

На чемпионате мира 2021 года в Китакюсю Арина Аверина завоевала пять медалей — одну золотую, две серебряные и две бронзовые. На счету её сестры Дины шесть наград, пять из которых высшего достоинства. Серебряная медалистка Олимпиады показала второй результат в упражнении с лентой.

Ранее Канаева призналась, что Маргарита Мамун никогда не плакала во время пребывания в национальной команде России. Спортсменка назвала золотую медалистку Игр-2016 в Рио-де-Жанейро очень спокойной девушкой.