Йоханнес Бё выиграл масс-старт на Кубке мира

https://static.news.ru/photo/84c08e2e-5e53-11eb-9de5-fa163e074e61_660.jpg Йоханнес Бё Фото: Christian Einecke via imago-images.de/Global Look Press

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце. С одним промахом он опередил всех соперников. Для норвежца это четвёртая победа в этом сезоне.

Вторым финишировал француз Кентен Фийон-Майе, который допустил две ошибки на огневых рубежах и уступил лидеру 31,3 секунды. Бронзовым призёром стал словенец Яков Фак (1 промах, +44,2 секунды).

Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, который с четырьмя промахами занял 19-е место, а эстафетный финишёр сборной России с пятью кругами штрафа замкнул двадцатку. Матвей Елисеев финишировал на 28-м месте с тремя промахами, а Евгений Гараничев промахнулся на огневом рубеже семь раз и занял последнее, 30-е место в этой гонке.

Как сообщал NEWS.ru, женская сборная России по биатлону одержала победу в эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.