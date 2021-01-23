Российские биатлонистки выиграли эстафету в Антхольце

https://static.news.ru/photo/fda148c0-5e43-11eb-9ff6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Deubert/Ibu/Global Look Press

Женская сборная России по биатлону одержала победу в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. С первого этапа и до финиша Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева сохраняли лидирующие позиции, а на последнем круге Кайшева не позволила догнать себя соперницам из Германии и Франции.

Квартет россиянок использовал в гонке девять дополнительных патронов. Второе место заняли немки, а француженки замкнули тройку лучших, несмотря на штрафной круг. Сборная Норвегии не смогла побороться за награды после провала на первом этапе.

Российские биатлонистки завершили гонку за 1 час 7 минут и 32 секунды. Немки отстали от России на 11 секунд, француженки — на 21,2 секунды.

Как писал NEWS.ru, российский мужской квартет в составе Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова занял третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце.