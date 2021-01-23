Россияне стали бронзовыми призёрами в эстафете на Кубке мира в Антхольце

https://static.news.ru/photo/5cca9012-5d91-11eb-a920-fa163e074e61_660.jpg Матвей Елисеев Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Российский мужской квартет в составе Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова занял третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. В борьбе за бронзу Латыпов опередил на финише немца Беннедикта Долля.

Победу в эстафете одержала сборная Франции в составе Антонена Гигонна, Кентена Фийона-Майе, Симона Детьё и Эмильена Жаклена. В финишном спурте Жаклен обошел обладателя Кубка мира и лидера сезона норвежца Йоханнеса Бё.

Россияне использовали в гонке семь дополнительных патронов, а Логинов после стрельбы стоя зашёл на штрафной круг.

Как писал NEWS.ru, российская команда в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Анастасии Гореевой и Валерии Васнецовой одержала победу в смешанной эстафете на втором этапе Кубка IBU в немецком Арбере.