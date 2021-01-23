Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на Кубке IBU

https://static.news.ru/photo/98c1f950-5d89-11eb-948c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Einecke via www.imago-images.de/Global Look Press

Российская команда в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Анастасии Гореевой и Валерии Васнецовой одержала победу в смешанной эстафете на втором этапе Кубка IBU в немецком Арбере.

Круг штрафа Васнецовой и 15 дополнительных патронов, использованных российскими биатлонистами, не помешали одержать победу в противостоянии с командами Франции и Норвегии, которые заняли соответственно второе и третье место.

В одиночной смешанной эстафете российский тандем Евгений Идинов — Ольга Мощенкова занял лишь восьмое место, а победу одержали норвежцы Эндре Стрёмхайм и Каролине Эрдаль.

Как сообщал NEWS.ru, российская биатлонистка Светлана Миронова заняла шестое место в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце. Россиянка лидировала перед последним огневым рубежом, но дважды промахнулась последними выстрелами и финишировала лишь шестой.