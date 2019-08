На Конгрессе FIBA в Пекине за 67-летнего Ньянга единогласно проголосовали все 156 представителей национальных федераций. Руководить мировым баскетболом малиец, сменивший на этом посту аргентинца Орасио Мураторе, будет до 2023 года.

Чиновник ранее занимал пост вице-президента федерации и президента африканского отделения FIBA.