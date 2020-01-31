Нам запретили возвращаться в Китай на Китайские зимние игры, но это хорошо, потому что бежать на сильном холоде шесть гонок за 8 дней и потом ехать на чемпионат мира было бы тяжело. Теперь мы сможем отправиться в Рупольдинг, где отличные условия и мы сможем хорошо подготовиться к чемпионату мира, — приводит слова Бьорндалена VG.