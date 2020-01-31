Главный тренер сборной Китая по биатлону легендарный норвежец Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, как коронавирус повлиял на подготовку команды к чемпионату мира.
Нам запретили возвращаться в Китай на Китайские зимние игры, но это хорошо, потому что бежать на сильном холоде шесть гонок за 8 дней и потом ехать на чемпионат мира было бы тяжело. Теперь мы сможем отправиться в Рупольдинг, где отличные условия и мы сможем хорошо подготовиться к чемпионату мира, — приводит слова Бьорндалена VG.
Также тренер отметил, что это решение стало однозначным плюсом для спортивного будущего его команды.
Как сообщал NEWS.ru, президент СБР Владимир Драчёв назвал шесть российских биатлонистов, которые смогут бороться за медали чемпионата мира.
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