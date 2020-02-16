Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Российские спортсмены Артём Трубин и Геннадий Вагин завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина на этапе Гран-при в Мадриде.

Первое место заняли Шисинь Ли и Мэттью Картер из Австралии. Вторыми стали американцы Стил Джонсон и Дэвид Будайя. Помимо этого, в синхронных прыжках с вышки россиянине Эмиль Ибрагимов и Сандро...