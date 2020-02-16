Итальянская биатлонистка Доротея Вирер завоевала золотую медаль в гонке преследования на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце.
Победительница преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 22 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Второе место заняла немка Денизе Херрман (+9,5; 3), третьей стала норвежка Марте Рёйселанд (+13,8; 3).
Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая заняла 12-е место (+1.15,4; 3). Светлана Миронова финишировала 21-й (+1.42,9; 3), Лариса Куклина -— 23-й (+1.46,7; 4), Ирина Старых -— 24-й (+1.51,9; 2).
Ранее россиянин Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце. Матвей Елисеев занял 12-е место, Никита Поршнев — 21-е, Евгений Гараничев — 56-е, писал NEWS.ru.
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