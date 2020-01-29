https://static.news.ru/photo/9608ca94-4265-11ea-b090-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xue Yubin/Global Look Press

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» на домашней арене обыграл «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата со счётом 151:131 (42:28, 46:35, 29:41, 34:27).

Самым результативным игроком хозяев стал Крис Миддлтон, на счету которого дабл-дабл из 51 очка и 10 подборов.

28-летний баскетболист стал третьим в истории «Милуоки», кому удалось за игру набрать больше 50 очков и собрать не менее 10 подборов. До Миддлтона это смогли сделать лидер команды Яннис Адетокунбо и Карим Абдул-Джаббар.

Помимо этого, количество очков в игре, которая прошла в ночь на 29 января, стало первым случаем в НБА за последние 58 лет, когда за последние три матчевых дня кто-то набирает 50 очков. Ранее это удалось сделать защитнику Эрику Гордону, выступающего в «Хьюстон Рокетс» (50 очков) и защитнику Дамилиану Лиллиарду из «Портленд Трэйл Блэйзерс» (50 очков).

Последний раз подобное произошло в 1962 году. Тогда это удалось сделать центровому Уилту Чемберлену.

Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» был перенесён в связи с гибелью легенды «жёлто-фиолетовых» Коби Брайанта.