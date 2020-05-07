Хореограф группы Тутберидзе об уходе Трусовой: «Суммы и контакты известны»

https://static.news.ru/photo/f6fdffbe-9034-11ea-9d2a-fa163e074e61_660.jpg Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хореограф из команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказался о переходе российской фигуристки Александры Трусовой к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. По его словам, нет гарантий того, спортсменка добьётся лучших результатов, ведь Плющенко пока не проявил себя как хороший тренер.

Спортсменов, которых он воспитал, ещё нет. Спортсмены, которые к нему переходили, Сотникова, Саханович, Тараканова, никто из них не показал результатов лучше, чем у предыдущих тренеров, — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Как отметил Глейхенгауз, они уже сталкивались с уходом воспитанниц к другим тренерам. Также ему известны суммы, которые получают за переход фигуристки.

И суммы, и контакты известны. Видимо, в данный период они нашли людей, которые захотели пойти на их условия, что-то поменять, — подытожил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что теперь уже бывшая наставница Трусовой Этери Тутберидзе высказалась об уходе воспитанницы в Instagram. Заслуженный тренер России в публикации отметила, что привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Тутберидзе подчеркнула, что её тренерский штаб никогда не будет предлагать «более заманчивые условия» другим фигуристам и продолжит сам «создавать» и развивать спортсменов.