https://static.news.ru/photo/d715fc2c-308c-11ea-a247-fa163e074e61_660.jpg Янис Тимма (справа) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Баскетбольный клуб «Химки» обыграл московский ЦСКА со счётом 96:80 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра стала самой посещаемой в сезоне, на ней присутствовало 6877 зрителей.

Самым результативным игроком подмосковной команды стал Янис Тимма с 26 очками. В составе ЦСКА Дарран Хиллиард набрал 24 очка, став лидером своего клуба по результативности в этом матче.

Ранее в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ баскетболисты подмосковных «Химок» в нынешнем сезоне выдали беспроигрышную серию из 11 матчей, а нанести первое поражение «жёлто-синим» сумел клуб из Краснодара «Локомотив-Кубань», который недавно возглавил Евгений Пашутин, писал NEWS.ru.