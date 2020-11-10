Хавьер Фернандес оценил тренерские перспективы Евгения Плющенко

https://static.news.ru/photo/f8aabeda-23ee-11eb-98f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Семикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес считает, что Евгений Плющенко может добиться больших результатов в тренерской деятельности в будущем.

Что касается тренерских перспектив Плющенко, он проделывает огромную работу. Он собрал команду, которая трудится над тем, чтобы в будущем достичь не просто большого результата, а невероятных высот в российском фигурном катании. Но на это нужно время. Что есть уже сейчас? Появилась ещё большая конкуренция среди детей. Евгений вместе с другими тренерами даёт возможность детям соревноваться, прогрессировать и, возможно, в будущем становиться чемпионами. Однако не стоит забывать, что от спортсменов тоже очень многое зависит. В любом случае Евгений всегда может рассмотреть вариант с Испанией (смеётся.), — сказал Фернандес в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Испанский фигурист также выразил надежду, что Плющенко сможет воспитать долговечных фигуристов, а не тех, которые через два-три года исчезают.

Фигурное катание, на мой взгляд, это история про взрослое катание. Нашему спорту этого сейчас не достаёт, — заключил семикратный чемпион Европы.

Фернандес завершил карьеру в январе 2019 года. На счету 29-летнего фигуриста победы на семи чемпионатах Европы, золотые медали двух чемпионатов мира, а также бронзовая медаль Олимпийских игр 2018 года.

Ранее NEWS.ru писал, что тренер по фигурному катанию, прославленный российский олимпийский чемпион Евгений Плющенко, снял для двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой президентский номер в Казани, где они вынужденно остались на ночь после опоздания на поезд после четвёртого этапа Кубка России.