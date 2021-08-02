Губерниев выступил в защиту белорусской легкоатлетки Тимановской

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, оказавшейся в центре скандала на Олимпиаде в Токио. Во время прямой трансляции соревнований по лёгкой атлетике он заступился за спортсменку.

Интересы спортсменов должны стоять во главе угла, — сказал Губерниев.

Он добавил, что нельзя заставлять спортсменов принимать участие в соревнованиях, в которых ранее они не были заявлены. По словам комментатора, Тимановской было бы сложно бежать эстафету 4×400.

Новость о том, что Тимановскую насильно вывезут в Белоруссию из Токио, появилась 1 августа. Предполагаемая причина — пост в сторис Instagram о том, что белорусские чиновники «облажались» с допинг-тестами, из-за чего некоторые спортсменки не смогли отправиться на первую в жизни Олимпиаду, а ей сообщили о необходимости участвовать в эстафете 4×400.

После этого спортсменка записала видеообращение с просьбой о помощи к Международному олимпийскому комитету (МОК). Её отправили в аэропорт Токио, чтобы вернуть в Белоруссию, однако она не села на рейс. Как стало известно, она будет просить политического убежища в Европе и стала известна страна, куда она отправится.

Также стало известно, что супруг Тимановской отправился в Киев.